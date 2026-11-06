Confermato il ritiro del Napoli: con il gruppo squadra anche gli infortunati

Napoli, ritiro a Pozzuoli da stasera fino a domenica, giorno della Lazio. Con la squadra anche i dieci infortunati: Allegri prova a ricompattare il gruppo

Da stasera tutta la squadra del Napoli sarà in ritiro in un hotel di Pozzuoli, fino a domenica, giorno della sfida contro la Lazio. Una scelta che coinvolge l’intero gruppo, in un momento di grande tensione per l’ambiente azzurro, e che punta a isolare i giocatori in vista di una gara delicatissima per la stagione.

Anche gli infortunati in ritiro

Il ritiro non riguarda soltanto i calciatori a disposizione: ne farà parte anche chi è fermo ai box, e al momento gli infortunati sono dieci. Un dato che fotografa l’emergenza vissuta dalla squadra di Allegri, costretta a fare i conti con una rosa ridotta all’osso e con numerose assenze pesanti. La presenza di tutto il gruppo nello stesso albergo, compresi i giocatori indisponibili, rafforza l’idea di una compattezza che il club vuole ritrovare dopo giorni di confronti e polemiche.

Verso Napoli-Lazio

Il Napoli vivrà dunque fino a domenica lontano dalle rispettive famiglie, con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida con i biancocelesti. Sarà la partita contro la Lazio a dire se la linea dura scelta dal tecnico e condivisa dalla società porterà i frutti sperati. Per gli azzurri è un appuntamento da non fallire, per ritrovare punti, fiducia e serenità e provare a rimettere la stagione sui binari giusti in un momento tra i più complicati degli ultimi anni.