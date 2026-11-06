Caos dopo Conte: "Al Napoli vuoto di potere, nessuno ha preso il suo posto! Allegri ha fallito"

La Repubblica analizza la crisi del Napoli dopo l'addio di Conte: leadership perduta, spogliatoio diviso e progetto Allegri in difficoltà.

L'addio di Antonio Conte avrebbe lasciato nel Napoli un vuoto di leadership che nessuno è riuscito a colmare. È questa una delle chiavi di lettura della crisi azzurra dopo la pesante sconfitta contro il Porto, che ha portato Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri a decidere di mandare la squadra in ritiro. Il problema, secondo questa ricostruzione, non riguarderebbe soltanto i risultati, ma soprattutto la gestione delle responsabilità all'interno del gruppo. Conte rappresentava il principale punto di riferimento dello spogliatoio e la sua partenza avrebbe compromesso equilibri che sembravano consolidati. La scelta di affidarsi ad Allegri per proseguire il ciclo vincente non avrebbe quindi prodotto gli effetti sperati.

Napoli, Repubblica: "Senza Conte è fallita la ridistribuzione delle responsabilità"

L'edizione odierna de La Repubblica analizza duramente la situazione del club azzurro: "Sono volati gli stracci e ora è di dominio pubblico il vuoto di potere che dilania il Napoli, privato 5 mesi fa del suo unico collante dopo le dimissioni di Antonio Conte. Comandava lui e nessuno riesce a rilevarne in campo e fuori la leadership, tant'è che insieme alla squadra ha perso la bussola pure la società, a dispetto delle effimere rassicurazioni ricevute in estate da De Laurentiis dai suoi collaboratori e dai leader della vecchia guardia". Il quotidiano si sofferma poi sulle valutazioni effettuate dalla società dopo l'addio dell'ex allenatore: "Macché ciclo agli sgoccioli, avevano infatti garantito all'unisono al presidente, convincendolo che bastasse un gestore come Allegri per restare lassù. Invece la ridistribuzione delle responsabilità è fallita". Una ricostruzione che mette dunque in discussione non soltanto la gestione tecnica di Allegri, ma anche le scelte societarie compiute durante l'estate. Il ritiro rappresenta adesso il primo tentativo di ritrovare quella compattezza che, secondo il quotidiano, il Napoli avrebbe progressivamente smarrito dopo l'uscita di scena di Conte.