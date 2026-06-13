Calciomercato Napoli, rosa da riscoprire: in quattro puntano a rilanciarsi con Allegri

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Il ritiro di Dimaro Folgarida, dal 17 al 27 luglio, sarà il primo banco di prova per Allegri: tra rientri dai prestiti e giocatori pronti a un salto di qualità, la rosa azzurra offre margini di crescita importanti.

Una rosa da scoprire, esplorare e sfruttare al meglio: questo uno dei primi compiti di Massimiliano Allegri all'inizio della nuova stagione, a partire dal ritiro di Dimaro Folgarida in programma dal 17 al 27 luglio. Un concetto che lo stesso De Laurentiis aveva lasciato intendere nella conferenza stampa post Udinese, nel giorno dell'addio ufficiale di Conte, parlando di una trentina di calciatori complessivi tra quelli già in organico e quelli di rientro dai prestiti — tra cui Sam Beukema, 27 anni, e Noa Lang, 26.

Beukema, Gutierrez e Olivera Napoli: pronti a crescere nel progetto tecnico di Allegri

Diversi giocatori sono pronti a guadagnare ulteriore spazio nella prossima stagione. In testa c'è Sam Beukema, costato 30 milioni di euro al Bologna la scorsa estate e già dodicesimo nella classifica dei più impiegati dell'ultima annata con 2.214 minuti totali: un investimento pronto a diventare sempre più centrale nel progetto di Allegri. Anche Miguel Gutierrez, con 1.838 minuti, punta a crescere ulteriormente, così come Mathias Olivera, che nella seconda stagione di Conte ha collezionato diverse presenze nel finale agendo da jolly, sia come centrale destro che sinistro nella difesa a tre.

Gilmour Napoli, rientro a Castel di Sangro: dopo l'infortunio al ginocchio salta il Mondiale

Tra i giocatori pronti a salire nelle gerarchie c'è anche Billy Gilmour, fermato nell'ultima stagione da appena 887 minuti complessivi a causa di un intervento per pubalgia e del relativo lungo recupero. Lo scozzese è attualmente fermo per una distorsione di secondo grado al ginocchio destro, che gli ha fatto saltare il Mondiale: il suo rientro è previsto solo per il ritiro di Castel di Sangro, dal 30 luglio al 13 agosto. Completano il quadro dei possibili outsider Lorenzo Lucca, di rientro dai prestiti come Lang, e Giovane, arrivato a gennaio dall'Hellas Verona, fermo per ora a 392 minuti e ancora a secco di reti in maglia azzurra. Lo riporta il Corriere dello Sport.