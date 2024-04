Calzona vuole ripartire dalle certezze: scelte già fatte per la formazione anti-Empoli

Francesco Calzona non ha alcuna intenzione di modificare troppo la formazione in vista del match di domani contro l'Empoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Calzona non ha alcuna intenzione di modificare troppo la formazione in vista del match di domani contro l'Empoli. L'allenatore calabrese riparte così dalle certezze, non toccherà per la trasferta di Empoli il centrocampo e l’attacco, o almeno così pare.

Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, Calzona sembra voler affidarsi all’ossatura campione d’Italia, con Zielinski che ormai è passato davanti a Traorè nelle gerarchie. Ngonge si candida come arma a gara in corso per alternarsi con Politano.