Cambiano le gerarchie tra i pali? Anche Milinkovic in dubbio e spunta Kovar
Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione dal Napoli in vista della prossima stagione c'è quello di Matej Kovar, portiere della nazionale ceca che sta difendendo i pali della sua Repubblica al Mondiale. Secondo il Corriere dello Sport, la notte di Guadalajara è stata un'ulteriore occasione per il club azzurro di monitorarlo dal vivo. Kovar, di proprietà del PSV — che lo ha recentemente riscattato dal Bayer Leverkusen legandolo fino al 2031 — resta un nome fisso sul taccuino della dirigenza napoletana.
Meret Napoli, stagione sfortunata: gli infortuni complicano il ballottaggio con Milinkovic-Savic
Il motivo dell'interesse per un nuovo portiere è legato alla situazione attuale del reparto. Alex Meret, sotto contratto fino al 2027, è reduce da una stagione complicata: due seri infortuni gli hanno impedito di mantenere vivo il ballottaggio per la titolarità, inizialmente previsto con Vanja Milinkovic-Savic. Una situazione che ha lasciato il reparto portieri in una fase di incertezza, con entrambi i protagonisti che non hanno potuto offrire le garanzie sperate nel corso della stagione.
Milinkovic-Savic Napoli, addio possibile: Kovar resta l'opzione per la porta azzurra 2026-27
A complicare ulteriormente il quadro c'è anche la posizione di Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, arrivato appena un anno fa e legato al Napoli fino al 2030, ha perso terreno nelle gerarchie nella parte finale della scorsa stagione e potrebbe lasciare il club in caso di un'offerta importante. In questo scenario, Kovar rappresenterebbe per il Napoli un'opzione concreta da valutare per la prossima stagione, un profilo giovane e già abituato a giocare ad alto livello sia in campionato che in Champions League.
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