Conte, oggi firmerà l'addio al Napoli: scelta maturata da tempo
Antonio Conte, oggi l'addio ufficiale. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nella giornata di oggi arriverà la firma che sancirà la conclusione del rapporto tra il tecnico salentino e il club azzurro. Il quotidiano sottolinea inoltre come Conte abbia maturato da tempo la convinzione che la separazione rappresentasse la scelta migliore.
Conte e la scelta di lasciare Napoli
Nonostante il forte legame creatosi con l'ambiente e con la città, il tecnico avrebbe ritenuto concluso il proprio ciclo, preferendo chiudere il rapporto in maniera rispettosa e senza polemiche. Con la firma attesa nelle prossime ore si chiuderà dunque ufficialmente l'era Conte, mentre il Napoli è ormai pronto ad aprire un nuovo capitolo con Massimiliano Allegri destinato a raccoglierne l'eredità in panchina.
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