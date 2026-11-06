Crisi Napoli, Il Mattino attacca De Bruyne: "Atteggiamento da bambino viziato"

Il quotidiano critica duramente De Bruyne dopo il litigio con Lucca: tensioni nello spogliatoio e rapporto sempre più complicato con Allegri.

Non soltanto i risultati negativi, ma anche uno spogliatoio attraversato da tensioni sempre più evidenti. In casa Napoli fa discutere soprattutto l'atteggiamento di Kevin De Bruyne, finito al centro delle polemiche dopo il litigio in campo con Lorenzo Lucca. Un episodio che sembrerebbe rappresentare soltanto la punta dell'iceberg di un malessere più profondo all'interno del gruppo azzurro. Il centrocampista belga, arrivato con il compito di portare esperienza, qualità e leadership, viene ora criticato per un comportamento che, secondo alcune ricostruzioni, non starebbe aiutando i compagni a superare il momento di difficoltà. A preoccupare sarebbe anche il rapporto con Massimiliano Allegri, già segnato da alcune incomprensioni.

De Bruyne, Il Mattino durissimo: "Sembra aver mollato tutti". Tensioni anche con Allegri

L'edizione odierna de Il Mattino dedica un'analisi particolarmente critica al comportamento del belga: "De Bruyne che dovrebbe essere leader (...) sembra aver mollato tutti mettendosi su un piedistallo dal quale guarda gli altri quasi con distacco". Il quotidiano torna anche sul litigio con Lucca, definendo quello di De Bruyne un "atteggiamento più da bambino viziato che da campionissimo". Le difficoltà, però, non riguarderebbero esclusivamente i rapporti con i compagni. Secondo il giornale, infatti, anche l'intesa con Allegri sarebbe ormai compromessa: "L'impressione è che anche il rapporto con Allegri si sia pericolosamente incrinato dopo il 'faccia a faccia' di Vila Real quando il belga non gradì le indicazioni dell'allenatore". Un quadro che alimenta ulteriormente le preoccupazioni sul clima interno al Napoli, proprio mentre la squadra è chiamata a ritrovare compattezza e risultati.