Esonero Allegri, Gazzetta: se non batte la Lazio rischia davvero! E lo sa...

Allegri si gioca il futuro sulla panchina del Napoli contro la Lazio. De Laurentiis valuta la situazione, ma l'esonero costerebbe quasi 27 milioni.

La panchina di Massimiliano Allegri è sempre più in bilico. Dopo la pesante sconfitta contro il Porto e un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative, il Napoli si prepara alla sfida di domenica contro la Lazio con il futuro dell'allenatore che potrebbe dipendere proprio dal risultato del Maradona. Un'eventuale mancata vittoria contro la capolista rischierebbe di aprire scenari clamorosi, fino alla possibilità di un esonero anticipato. Una decisione che avrebbe anche conseguenze economiche importanti per Aurelio De Laurentiis: Allegri percepisce circa 9 milioni di euro lordi a stagione e il suo contratto prevede un impegno complessivo vicino ai 27 milioni lordi nell'arco di tre anni.

Allegri, la Lazio può essere decisiva: "È appeso a un filo"

A delineare uno scenario particolarmente delicato è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che scrive: "Massimiliano Allegri è appeso a un filo: o domenica batte la Lazio, oppure la sua avventura alla guida del Napoli potrebbe essere già arrivata al capolinea. È la storia del calcio e Max è troppo esperto per far finta che non è così". Il quotidiano sottolinea come le responsabilità della crisi non possano essere attribuite esclusivamente all'allenatore, ma anche come la sua posizione sia inevitabilmente sotto osservazione: "Certo, la colpa non è e non può essere solo di Allegri, però quando le cose non vanno, il primo responsabile è sempre l'allenatore. Ecco perché la partita contro la Lazio diventa un bivio fondamentale, per Max ma per lo stesso Napoli. E non c'è emergenza che tenga". Resta inoltre il nodo economico: un eventuale esonero comporterebbe un impegno finanziario considerevole per la società, che dovrebbe continuare a sostenere il costo del contratto di Allegri e valutare quello di un possibile sostituto. Domenica, intanto, il tecnico azzurro si giocherà una fetta importante del proprio futuro.