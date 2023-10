Da Verona - Ultrà avevano premeditato di mettere a ferro e fuoco la città: la ricostruzione

"Bombe carta, caos e scontri. Decine di Daspo agli ultrà del Napoli", scrive in prima pagina L'Arena questa mattina dopo gli scontri

scrive in prima pagina L'Arena questa mattina dopo gli scontri andati in scena a Verona prima e dopo la sfida fra Hellas e Napoli. Il quotidiano veronese racconta gli scontri prima del fischio d'inizio:

"Tutto già visto. Tutto già successo. Che la partita Hellas Verona-Napoli sia senza dubbio la più «calda» del calendario di campionato non v’è ombra di dubbio. Le due tifoserie sono rivali da sempre e gli scontri o i tentativi di contatto sono da mettere in previsione. Ma l’idea è che ieri ci fosse un disegno preordinato per mettere a ferro e fuoco la città. La giornata, complicata, sotto il profilo dell’ordine pubblico, è cominciata già alle 9 quando in zona Fiera alcune decine di tifosi hanno iniziato a creare scompiglio tra le auto in transito dopo essere scesi dai loro mezzi.

I gruppi organizzati, si sono sparpagliati per la città fino ad arrivare da viale Piave e Porta Nuova lanciando lacrimogeni e bombe carta e intonando cori. Alle 10 i tifosi erano arrivati in zona Porta Nuova e anche in questo caso hanno lanciato lacrimogeni, cantato cori. Allo Stadio sono arrivati altri ultrà napoletani, parrebbe usciti ai caselli di Verona Nord. Si scontrano con tifosi veronesi. Partono altre bombe carta. Almeno una di queste è riempita di batterie e bulloni. Il trambusto dura pochi minuti e poi gli ultrà vengono filtrati e fatti entrare allo Stadio. A quel punto 36 tifosi napoletani dopo essere stati identificati, su ordine del questore, lasciano la provincia seduta stante. Dalla ricostruzione della questura gli ultrà si sono resi protagonisti anche di una rissa. Con un’azione premeditata infatti, tutti incappucciati, hanno cercato il contatto con la tifoseria locale nei pressi del settore ospiti. Ma sono stati fermati ed identificati dalle forze dell’ordine prontamente intervenute. A loro carico è stato avviato il procedimento per il Daspo. Altri 300 tifosi sono stati bloccati e sottoposti ad identificazione in area Europa, lontano dallo stadio.