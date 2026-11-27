De Bruyne non è al top: la scelta di Allegri per Sassuolo-Napoli

Napoli, De Bruyne a riposo per Sassuolo-Napoli: semplice affaticamento per le troppe partite giocate. Allegri lo tiene in panchina

Kevin De Bruyne rifiata. In vista di Sassuolo-Napoli, in programma domenica, il centrocampista belga non dovrebbe partire titolare: Allegri ha deciso di concedergli un po' di riposo per permettergli di ritrovare la forma migliore. La panchina è quasi certa, ma il quadro non è preoccupante.

Un semplice affaticamento

Come riporta Il Mattino, il problema del belga è un semplice affaticamento dovuto alle troppe partite giocate. Allegri avrebbe voluto farlo rifiatare già in occasione di Napoli-Torino, ma è stato costretto a schierarlo dopo l'infortunio di Vergara. Il tecnico aveva dunque già in mente un piano di gestione, che le emergenze di queste settimane hanno più volte cambiato, con un calendario fitto e una rosa ancora ridotta.

Sassuolo, panchina quasi certa

Ora De Bruyne non è al meglio, e per la trasferta contro il Sassuolo l'idea è quella di concedergli un po' di riposo, in modo da farlo rimettere in forma. Partirà quindi quasi certamente dalla panchina. Una scelta di prudenza, in una partita che metterà di fronte gli azzurri anche a Sebastiano Esposito, uno degli obiettivi del mercato di gennaio. Il centrocampo dovrà trovare equilibri diversi, con Allegri chiamato a dosare le energie dei suoi uomini più esperti in un periodo che non concede pause.