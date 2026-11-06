L'esonero di Allegri sarebbe un disastro economico: ecco quanto costerebbe ad ADL
Un eventuale esonero di Massimiliano Allegri rappresenterebbe un vero e proprio salasso economico per il Napoli. Il tecnico livornese percepisce infatti circa 9 milioni di euro lordi a stagione, per un impegno contrattuale complessivo che sfiora i 27 milioni di euro nell'arco di tre anni. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
A questi si aggiungerebbe l'ingaggio del nuovo allenatore
Una cifra enorme per la società di Aurelio De Laurentiis, che in caso di separazione anticipata dovrebbe continuare a sostenere il costo dell'allenatore, salvo eventuali accordi differenti, aggiungendo anche l'ingaggio del suo sostituto. Un doppio esborso che rischierebbe di pesare sensibilmente sulle casse del club, rendendo ancora più complicata la scelta di affidarsi a un altro tecnico di alto profilo.
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