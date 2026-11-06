In spogliatoio ci sono gli orfani di Conte: insoddisfatti già dall'estate, il retroscena

A raccontare il clima all'interno dello spogliatoio è l'edizione odierna del Corriere della Sera, che descrive una situazione di forte tensione.

Non soltanto i risultati negativi e le difficoltà sul campo. In casa Napoli preoccupa sempre di più anche la situazione interna allo spogliatoio, dove il rapporto tra Massimiliano Allegri e una parte dei calciatori sarebbe profondamente cambiato rispetto all'inizio della stagione. La pesante sconfitta contro il Porto avrebbe fatto emergere ulteriori tensioni all'interno del gruppo, mettendo in evidenza una mancanza di unità che rischia di complicare ulteriormente il momento degli azzurri. Una situazione delicata, tanto da spingere Aurelio De Laurentiis a disporre il ritiro della squadra nel tentativo di ritrovare compattezza e concentrazione.

Napoli, Allegri e gli "orfani" di Conte: la luna di miele è già finita

A raccontare il clima all'interno dello spogliatoio è l'edizione odierna del Corriere della Sera, che descrive una situazione di forte tensione: "Nel Napoli da oggi in ritiro per ordine di De Laurentiis tutti sono contro tutti, attacchi reciproci all'interno dello spogliatoio. La tensione è alle stelle, la divisione nel gruppo è palese". Secondo il quotidiano, le difficoltà riguarderebbero anche il rapporto tra Allegri e quei calciatori definiti gli "orfani" di Antonio Conte, inizialmente soddisfatti del cambio di guida tecnica. L'arrivo di Max aveva portato metodi di allenamento differenti e una maggiore libertà nel dialogo con l'allenatore, aspetti particolarmente apprezzati da chi aveva vissuto con difficoltà la gestione precedente. I risultati altalenanti e alcuni atteggiamenti in campo avrebbero però modificato gli equilibri. Il quotidiano sottolinea infatti che Allegri non avrebbe più tutto lo spogliatoio dalla propria parte e che la luna di miele dei primi mesi sarebbe ormai terminata. Uno scenario preoccupante per il Napoli, chiamato a ricostruire rapidamente l'unità del gruppo per provare a uscire dalla crisi.