Fiorentina-Napoli, Neres migliora: potrebbe trovare spazio
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Spinazzola resta in dubbio per Fiorentina-Napoli, mentre migliorano le condizioni di David Neres.
Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma domani alle 12:30 al Franchi. Il gruppo ha svolto riscaldamento, lavoro tattico e una serie di conclusioni. Anguissa ha effettuato allenamento personalizzato tra palestra e campo, mentre Spinazzola è rimasto fuori per una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra.
Spinazzola in dubbio, buone notizie da Neres
Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Spinazzola “potrebbe saltare il match di domani” e la decisione definitiva sulle sue condizioni verrà presa oggi, anche se al momento prevale il pessimismo. Segnali più incoraggianti arrivano invece da David Neres, che sta migliorando e potrebbe trovare spazio contro la Fiorentina.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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