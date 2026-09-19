Fiorentina-Napoli, subito un esame per Vanoli: doppio ballottaggio in casa viola

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Vanoli prepara Fiorentina-Napoli: Pellegrino e Beto si giocano una maglia, ballottaggio Gnonto-Njie.

Neppure il tempo di tornare sulla panchina della Fiorentina e per Paolo Vanoli è già arrivato un esame importante. Come scrive Tuttosport oggi in edicola, la sfida di domani contro il Napoli servirà a capire se i viola abbiano davvero imboccato la strada della risalita dopo la peggiore partenza della loro storia centenaria. Le vittorie contro Venezia in campionato e Pisa in Coppa Italia hanno riportato entusiasmo, ma per il tecnico “due indizi non fanno una prova”.

Fiorentina-Napoli, Pellegrino sfida Beto per una maglia

Vanoli deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione, soprattutto in attacco. Pellegrino, autore di tre gol nelle ultime tre partite e definito dal tecnico “una bella sorpresa”, è in ballottaggio con Beto. Fagioli dovrebbe riprendersi il posto dopo il riposo in Coppa Italia, mentre Mastantuono appare favorito sulla destra. Sulla corsia opposta è invece aperta la sfida tra Gnonto e Njie, senza dimenticare Goncalves, utilizzabile anche da numero 10.