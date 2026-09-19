Non solo i titolarissimi: Allegri scopre nuove risorse, Favasuli è “la grande sorpresa”

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Allegri trova nuove risorse nel Napoli: Milinkovic-Savic, Rafa Marin, Favasuli e Vergara guadagnano spazio.

Nel Napoli di Massimiliano Allegri c’è spazio anche per chi inizialmente sembrava destinato a partire alle spalle dei titolari. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, l’emergenza verso la Fiorentina sta offrendo nuove opportunità a diversi azzurri. Tra questi Milinkovic-Savic, tornato protagonista dopo l’infortunio di Meret: entrato contro l’Arsenal e titolare col Bologna, il serbo è pronto a partire dall’inizio anche al Franchi. In estate avrebbe potuto lasciare Napoli, ma la sua permanenza sta garantendo ad Allegri un’alternativa di grande affidabilità tra i pali.

Da Rafa Marin a Favasuli, Allegri scopre la profondità della rosa

Non c’è soltanto Milinkovic-Savic: Rafa Marin viaggia verso la sesta presenza consecutiva da titolare dopo il prestito al Villarreal, mentre Gilmour ha conquistato sempre maggiore centralità. Lang e Lucca cercano invece il definitivo rilancio dopo le difficoltà della scorsa stagione. Il quotidiano indica Favasuli come “la grande sorpresa” di questo avvio, mentre Vergara, fresco di convocazione in Nazionale, rappresenta un’altra soluzione di qualità. Una profondità che permetterà ad Allegri di distribuire le energie tra veterani e giovani nel corso di una stagione ricca di impegni.