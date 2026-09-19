Anguissa verso il forfait a Firenze: Allegri ha già scelto i sostituti
Il Napoli prosegue la preparazione in vista della trasferta al Franchi contro la Fiorentina, in programma domani alle 12:30. Nella seduta di ieri il gruppo ha svolto riscaldamento e lavoro tattico, mentre Anguissa ha continuato con un programma personalizzato tra palestra e campo. Le possibilità di vedere il camerunese a disposizione di Massimiliano Allegri per Firenze sono ormai ridotte.
Anguissa verso il forfait, ancora Lobotka-Gilmour
Secondo quanto racconta Il Mattino oggi in edicola, le sensazioni sul recupero di Anguissa “non erano positive neppure a inizio settimana” e il centrocampista dovrebbe saltare la terza partita sulle prime sei della stagione. Con McTominay ancora indisponibile, Allegri è orientato a confermare il doppio play formato da Lobotka e Gilmour, già utilizzato nelle ultime gare, conservando la possibilità di modificare l’assetto a partita in corso.
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