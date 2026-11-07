"Allegri ha fatto tremare i muri dello spogliatoio", Napoli sull'orlo di una crisi di nervi

Napoli, Tony Damascelli commenta le tensioni dopo Porto: dalla lite De Bruyne-Lucca alla rabbia di Allegri, fino alla sfida con la Lazio.

Il clima in casa Napoli è sempre più teso dopo la pesante sconfitta contro il Porto. Nell'editoriale pubblicato su il Giornale, Tony Damascelli analizza il nervosismo che attraversa il calcio italiano, soffermandosi soprattutto sugli azzurri: "Per fortuna arriva la pausa. Il calcio è sull'orlo di una crisi di nervi, il clima è da saloon, litigano quelli del Napoli e, a conferma dello stato di salute mentale, quelli del Napoli litigano in campo, De Bruyne se le sente da Lucca, non c'è più religione, è il brutto della diretta".

Damascelli: "Allegri ha fatto tremare i muri dello spogliatoio"

Il giornalista torna poi sulla reazione di Massimiliano Allegri dopo la disfatta europea: "Dicono che Allegri abbia fatto tremare i muri dello spogliatoio dopo la figuraccia contro il Porto". Infine, uno sguardo alla sfida contro la Lazio, che potrebbe aggravare ulteriormente la crisi: "Domani, all'ora dello spaghetto, la capolista Lazio, sì, proprio così, può confermare il primato e inguaiare Allegri e il Napoli".