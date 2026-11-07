Allegri-squadra, rapporto deteriorato: tensione alle stelle e luna di miele finita

Napoli, sette sconfitte in 14 partite e tensioni nello spogliatoio. Allegri perde la fiducia di alcuni giocatori dopo l'iniziale entusiasmo.

La crisi del Napoli assume contorni sempre più preoccupanti. Sette sconfitte nelle prime 14 partite hanno compromesso gli equilibri interni, mettendo in difficoltà Massimiliano Allegri. Il tecnico continua a manifestare pubblicamente fiducia, ma dopo il tracollo contro il Porto avrebbe sfogato duramente la propria rabbia con lo staff. Intanto, il rapporto con una parte dello spogliatoio sembra essersi deteriorato, proprio mentre gli azzurri cercano di ritrovare compattezza attraverso il ritiro.

Napoli, il rapporto tra Allegri e i giocatori si è deteriorato

L'edizione odierna del Corriere della Sera descrive una situazione esplosiva: "La tensione è alle stelle, la divisione nel gruppo è palese". Il quotidiano ricostruisce anche l'evoluzione del rapporto tra allenatore e calciatori: "Dopo la luna di miele durata un paio di mesi in cui gli «orfani» di Conte si dicevano finalmente contenti di un tecnico che con loro avesse istituito un dialogo (i metodi di Antonio erano poco graditi) i risultati altalenanti hanno compromesso il rapporto". La sfida contro la Lazio rappresenterà un banco di prova fondamentale per verificare la reazione del gruppo.