Prima pagina

Formula 1, Antonelli domina. Corriere dello Sport: "Kimi Five"

Formula 1, Antonelli domina. Corriere dello Sport: "Kimi Five"
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Antonelli conquista il quinto successo consecutivo in Formula 1 e si prende anche Montecarlo

Il Corriere dello Sport dedica l'apertura di oggi all'impresa di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monaco con un titolo che esalta il talento del giovane pilota italiano: "Kimi Five". Antonelli conquista il quinto successo consecutivo in Formula 1 e si prende anche Montecarlo, uno dei circuiti più iconici e prestigiosi del Mondiale. Una vittoria costruita con autorevolezza nonostante una gara caratterizzata da incidenti, neutralizzazioni e ripartenze.

Spazio anche al tennis con il Roland Garros: "Cobolli da applausi, ma sfuma il sogno"

Flavio Cobolli lotta fino in fondo nella finale di Parigi ma deve arrendersi ad Alexander Zverev dopo una battaglia al quinto set, sfiorando uno storico successo nello Slam francese.