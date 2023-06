Garcia non vivrà in hotel e cerca casa in zona Pozzuoli: scelta che farà piacere ad ADL

Lo rivela l'edizione odierna di Repubblica, che sull'argomento sottolinea una differenza con Spalletti

Rudi Garcia cerca casa. Il tecnico francese non vivrà infatti in albergo e si è già messo in cerca di una casa ieri mattina — insieme con la sua compagna Francesca Brienza — perlustrando in maniera fruttuosa le zone di Pozzuoli e Arco Felice, più vicine rispetto a Posillipo al centro sportivo di Castel Volturno".

Lo rivela l'edizione odierna di Repubblica, che sull'argomento sottolinea: "Il nuovo allenatore ha firmato un contratto di due anni (con opzione per il terzo) e non vuole viverli da precario. La scelta piacerà di sicuro a De Laurentiis, che in passato aveva rimproverato a "Lucio" di non avere messo radici in città."