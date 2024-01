Cds - Rapuano ha indispettito il Napoli: Mazzarri gli ha riversato veleno

Nel commento di Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana, l'inviato del Corriere dello Sport a Riyad scrive

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel commento di Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana, l'inviato del Corriere dello Sport a Riyad scrive: "Al minuto 91 d’una serata tenuta in pugno, Lautaro Martinez e l’Inter si prendono la Supercoppa vincendo una partita che il Napoli non avrebbe meritato di perdere: e in quella bolgia che diventa l’Al Awwal, mentre Simone Inzaghi si gode il suo quinto successo personale, Walter Mazzarri è già negli spogliatoio.

C’è andato sulla rasoiata alla giugulare di quell’attaccante cinico e impietoso, s’è portato con sé il veleno già riversato su Rapuano, nell’istante in cui (15' st) l’arbitro ha espulso Simeone dopo aver graziato in precedenza Calhanoglu. «Vergogna, così rovinate la partita». E' l’atteggiamento di Rapuano, morbido in precedenza e poi invece severissimo con i gialli, ad indispettire il Napoli".