Libero - Plusvalenze, rischiano anche Milan e Roma come 'società partner' della Juve: i dettagli

Chissà se sarà soltanto la Juventus a pagare. Per ora sì, ma l'edizione odierna di Libero scrive che ci sono anche diversi altri club a rischiare. Sassuolo, Atalanta, Udinese. Ma anche Milan e Roma per qualche scambio sospetto (Spinazzola-Pellegrini, Bonucci-Caldara). Questo è quanto si legge sul quotidiano:

"La prima udienza (forse l’unica) su questa seconda inchiesta che riguarda sempre le plusvalenze è prevista entro il 22 febbraio. Si tratta di un altro procedimento, diverso da quello appena concluso, ma la cui origine è identica. La fonte a cui fa riferimento la magistratura sportiva è il faldone di 14mila pagine dell’inchiesta “Prisma”, condotta dalla procura di Torino.

Dalle carte sono emersi nuovi elementi da approfondire, molti legati alle società «chiamate in causa nelle intercettazioni da Fabio Paratici», società in partnership che hanno fatto affari con la “Vecchia Signora”. Il riferimento è a Sassuolo, Atalanta e Udinese. Infine, potrebbero essere valutate anche le operazioni con la Roma (scambio Spinazzola-Pellegrini) e il Milan (scambio Bonucci-Caldara). Tanto più che questi ultimi due colpi di mercato, non sono stati inclusi nel primo filone d’indagine e potrebbero essere integrate nel secondo".