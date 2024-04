In ritiro per la Roma, ma solo da venerdì: senza reazione ADL può cambiare idea

Questo è quanto scrive sulla situazione in casa Napoli l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Il Napoli non andrà in ritiro permanente dopo la sconfitta di Empoli, ma l'idea potrebbe essere soltanto posticipata in caso di mancata reazione contro la Roma. Questo è quanto scrive sulla situazione in casa Napoli l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non esclude nuovi ripensamenti da parte di Aurelio De Laurentiis.

"Intanto, per l'occasione, la squadra andrà in ritiro pregara dal venerdì. Poi, in caso di risultato negativo, tornerà ancora nell'hotel di Pozzuoli dove già a gennaio — in piena crisi mazzarriana — era stata costretta a rinchiudersi per qualche giorno, per provare a raddrizzare la stagione. Gli effetti non ci sono stati allora e spedire la squadra in ritiro punitivo adesso avrebbe solo peggiorato la situazione, di per sé già molto difficile".