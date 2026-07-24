Infortunio Beukema: i tempi di recupero, la data del rientro

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Napoli, le condizioni di Beukema: il difensore lavora per tornare a disposizione

Le condizioni fisiche di Sam Beukema restano sotto osservazione in casa Napoli. Il difensore olandese sta seguendo un percorso di recupero dopo la riacutizzazione di una patologia cronica bilaterale al tendine d’Achille, un problema che ha reso necessario un programma specifico di rieducazione. Il centrale azzurro spera di poter tornare ad allenarsi nella parte finale del ritiro di Castel di Sangro, ma al momento non ci sono certezze sui tempi effettivi di rientro. Lo si legge sul Cds.

Recupero graduale, il Napoli attende la risposta alle terapie

La previsione più ottimistica è quella di rivedere Beukema in gruppo intorno alla metà di agosto, con la possibilità di inserirlo tra i convocati per la seconda giornata di campionato, in programma il 30 agosto allo stadio Maradona contro il Como. Tuttavia, molto dipenderà dalla risposta del giocatore alle terapie e dall’evoluzione del percorso di recupero. Una situazione delicata per il Napoli, che deve fare i conti con qualche difficoltà nel reparto dei difensori centrali proprio nella fase di preparazione alla nuova stagione.