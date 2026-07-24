Infortunio Lucca: svelati i tempi di recupero, la data del rientro

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Napoli, infortunio per Lucca: gli esami evidenziano una distrazione al legamento

Il Napoli ha comunicato l’esito degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto Lorenzo Lucca, uscito acciaccato dall’amichevole disputata contro l’Arezzo. L’attaccante azzurro ha riportato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore, un problema che lo costringerà a fermarsi per un periodo di recupero. Una tegola per il centravanti, che nella prima uscita stagionale aveva mostrato segnali incoraggianti, colpendo anche un palo e mettendosi in evidenza nella sfida contro la formazione toscana.

Lucca punta al rientro a Castel di Sangro dopo due settimane di stop

Con l’arrivo ormai vicino di Romelu Lukaku, Lucca è destinato a ricoprire il ruolo di seconda punta centrale nelle rotazioni del Napoli tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Massimiliano Allegri, nell’amichevole contro l’Arezzo, aveva alternato i due attaccanti impiegandoli un tempo ciascuno, con l’ex Udinese apparso particolarmente brillante. Il recupero, secondo le prime indicazioni, dovrebbe richiedere circa un paio di settimane: l’obiettivo è tornare a disposizione durante il ritiro di Castel di Sangro e riprendere gradualmente il lavoro con il gruppo. Lo si legge sul Cds.