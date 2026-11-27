Invasione per Sassuolo-Napoli al Mapei Stadium mezzo stadio sarà azzurro

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi alle 15:50 Rassegna Stampa di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Settore ospiti esaurito e circa seimila sostenitori napoletani attesi complessivamente a Reggio Emilia per la sfida di domenica contro il Sassuolo.