Invasione per Sassuolo-Napoli al Mapei Stadium mezzo stadio sarà azzurro
Settore ospiti esaurito e circa seimila sostenitori napoletani attesi complessivamente a Reggio Emilia per la sfida di domenica contro il Sassuolo.
Il Napoli potrà contare sul sostegno di migliaia di tifosi anche nella prossima trasferta di campionato. Domenica, in occasione della sfida contro il Sassuolo, il Mapei Stadium di Reggio Emilia si tingerà d'azzurro. Sono attesi complessivamente circa seimila sostenitori partenopei: esauriti già tutti i quattromila biglietti a disposizione nel settore ospiti, mentre l'assenza di restrizioni alla vendita dei tagliandi consentirà a molti altri napoletani di accomodarsi negli altri settori dell'impianto.
Napoli, torna l'entusiasmo tra i tifosi azzurriCome sottolineato dall'edizione odierna de Il Roma, la vittoria contro il Torino e la convincente prestazione offerta contro il Manchester City hanno contribuito a riaccendere l'entusiasmo della piazza. Un segnale importante era già arrivato martedì all'Etihad Stadium, dove i 1900 sostenitori partenopei avevano applaudito la squadra di Massimiliano Allegri al termine del 2-2. Significativo anche il ritrovato feeling con Noa Lang, che dopo il gol del momentaneo vantaggio azzurro aveva esultato proprio sotto il settore ospiti, ricevendo gli applausi dei tifosi.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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