Invasione azzurra al Mapei: il dato della prevendita sui tifosi del Napoli presenti

Napoli, dopo il pari di Manchester il gruppo di Allegri si prepara al Sassuolo: domenica alle 15 sono attesi oltre 6.000 tifosi azzurri al Mapei Stadium

Il pareggio di Manchester in Champions League ha dato nuove certezze al Napoli di Massimiliano Allegri. La squadra è tornata ad allenarsi ieri per preparare la trasferta di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica alle 15, con la fiducia di chi ha ritrovato compattezza e identità dopo settimane complicate.

Oltre seimila tifosi al Mapei Stadium

Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sono attesi più di 6.000 tifosi azzurri al Mapei Stadium. Un numero importante per una trasferta di campionato, che il quotidiano legge come il segno di un ritrovato entusiasmo attorno alla squadra. Il rendimento mostrato a Manchester, con una prova di carattere sul campo di una delle grandi potenze d'Europa, ha riavvicinato l'ambiente e restituito al gruppo il sostegno del proprio pubblico.

Sassuolo, una partita da non sbagliare

Per il Napoli la sfida di Reggio Emilia è un banco di prova importante: dopo la notte dell'Etihad bisogna dare continuità, trasformando le buone sensazioni europee in punti in campionato. Allegri dovrà gestire le energie di un gruppo che ha giocato molto e che arriva a questo appuntamento con alcune scelte da fare, a cominciare dal centrocampo.