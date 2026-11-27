Lunedì la cena di Natale con 700 invitati a Pietrarsa: tanti ex azzurri tra gli ospiti

Lunedì prossimo il Napoli festeggerà il Natale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: attesi circa 700 ospiti, tra cui numerosi ex calciatori azzurri.

Una serata speciale per celebrare il Natale nell'anno del centenario. Il Napoli ha scelto la suggestiva cornice del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per la tradizionale cena natalizia, in programma lunedì prossimo. Saranno circa 700 gli invitati all'evento, che vedrà protagonisti non soltanto i calciatori dell'attuale rosa guidata da Massimiliano Allegri, ma anche tanti personaggi che hanno scritto pagine importanti della storia del club partenopeo.

Cena di Natale del Napoli, presenti anche le Legends

Come riportato dall'edizione odierna de Il Roma, alla serata parteciperanno quasi tutti gli ex calciatori che hanno preso parte alla partita delle Legends dello scorso 26 maggio. Tra gli ospiti non mancheranno Francesco Montervino, Gennaro Iezzo, Raffaele Di Fusco e Giovanni Francini. Sarà anche l'occasione per il tradizionale scambio di doni prima del tour de force di dicembre: dopo la sfida contro il Lecce, infatti, gli azzurri saranno impegnati praticamente ogni tre giorni fino alla sosta natalizia.