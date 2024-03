Juan Jesus fuorioso e con lui ADL: le possibili iniziative e contromosse del Napoli

"Non voleva essere un paladino ma è costretto a farlo e posta la foto con il pugno chiuso"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Juan Jesus infuriato ha lasciato come un razzo Castel Volturno dopo aver appreso della sentenza del Giudice Sportvo sul caso Acerbi. "È sorpreso, non ha gradito, è adirato, stizzito. Ma anche tormentato, crucciato. Non voleva essere un paladino ma è costretto a farlo e posta la foto con il pugno chiuso" si legge sull'edizione odierna de Il Mattino.

Non ci sta, gli spiegano che non può fare ricorso, che tutto finisce qui: la cosa lo ha fatto infuriare ancora di più. Il Napoli e i suoi compagni decideranno oggi quale strada intraprendere per lanciare un messaggio e non è escluso che contro l'Atalanta venga indossata una maglia: "Io sto con JJ" e che venga fatta indossare la fascia da capitano al giocatore. Deciderà De Laurentiis, ieri infuriato a sua volta per la decisione del Giudice Sportivo.