McTominay recupera: smaltito lo spavento, pronto per l'esordio contro Haiti

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McTominay era stato fermato da un problema intestinale, ma ieri è tornato ad allenarsi in gruppo a Boston. De Laurentiis lo seguirà con attenzione.

Due giorni fa il ritiro della Scozia era stato attraversato da un momento di forte preoccupazione: Scott McTominay aveva saltato l'allenamento a causa di un problema intestinale, la cui natura esatta non è stata chiarita — possibile virus o forte stress. L'allarme era scattato anche perché il centrocampista del Napoli si era spostato in auto da solo con il medico della nazionale, seguendo separatamente il bus dei compagni: una precauzione che ha fatto temere il rischio di un contagio per l'intero gruppo scozzese a pochi giorni dal debutto mondiale.

McTominay torna ad allenarsi a Boston: verso il recupero in vista di Haiti

Il sospiro di sollievo è arrivato ieri: McTominay è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo a Boston, svolgendo l'intera sessione su e giù per il campo. Una notizia attesa con ansia dalla stampa britannica, presente a bordocampo proprio per verificare le condizioni del centrocampista. Secondo Il Mattino, lo scozzese dovrebbe quindi essere regolarmente disponibile per l'esordio della Scozia contro Haiti, mettendo fine alle preoccupazioni del ct Steve Clarke e di tutto l'ambiente.

De Laurentiis segue McTominay al Mondiale: il pupillo rilanciato dal Napoli

Tra gli osservatori più interessati alle condizioni di McTominay c'è anche Aurelio De Laurentiis, che seguirà con attenzione l'esordio mondiale del suo pupillo. Lo scozzese, scelto da Conte tra gli esuberi del Manchester United nell'estate 2024, è rinato a Napoli diventando uno dei protagonisti assoluti della stagione e meritandosi un rinnovo fino al 2029. Un Mondiale da titolare rappresenterebbe l'ulteriore consacrazione di un percorso di rilancio che ha sorpreso tutti, in Italia e in Premier League.