Novità Allegri: pronto un fisioterapista ad arricchire lo staff medico del Napoli

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Nuova figura nello staff medico del Napoli? Ci pensa Allegri nella composizione della sua squadra per la prossima stagione

Potrebbe esserci una nuova aggiunta nello staff di Massimiliano Allegri in vista della sua esperienza al Napoli. Si tratta di Stefano Grani, fisioterapista che il tecnico conosce e stima da tempo e che potrebbe entrare a far parte della struttura medica azzurra. Il profilo di Grani non è nuovo ad ambienti professionistici di alto livello, avendo già maturato esperienze significative nel calcio italiano. L’idea sarebbe quella di rafforzare ulteriormente l’area sanitaria e di recupero fisico della squadra, inserendo una figura di fiducia all’interno di un sistema già strutturato. Lo si legge su Il Mattino oggi in edicola.

Grani verso l’inserimento nello staff medico azzurro

Il possibile arrivo di Grani si inserirebbe infatti in un contesto organizzativo già definito, con la presenza del responsabile sanitario Raffaele Canonico, destinato alla riconferma, e del suo vice Gennaro De Luca. La nuova figura andrebbe quindi a completare lo staff medico senza stravolgerne l’assetto, ma aggiungendo un elemento fortemente voluto da Allegri, che lo seguirebbe dai tempi delle esperienze alla SPAL e al Grosseto.