Osimhen, la Roma è un talismano: lo scorso anno gol spettacolare sia all'andata che al ritorno

Ovviamente titolare anche oggi contro la Roma, l'ex Lille quando vede giallorosso dà sempre il meglio di sé. Lo evidenzia il Corriere del Mezzogiorno.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen sarà il centravanti del Napoli in queste ultime giornate di campionato. Ovviamente titolare anche oggi contro la Roma, l'ex Lille quando vede giallorosso dà sempre il meglio di sé. Lo evidenzia oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno:

"La Roma per il nigeriano è una sorta di talismano: l’anno scorso fu protagonista con un gran gol al Maradona, bissando quello dell’andata all’Olimpico. Calzona si affida a lui per arginare la Roma e trovare di nuovo la luce nel tunnel e magari tornare in scia per un posto in Europa".