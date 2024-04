PRIMA PAGINA - CdS: "Sudakov chiama il Napoli"

"La mezzala sogna la Serie A, ma lo Shakhtar alza il prezzo".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'Euroderby tra Roma e Milan: "Lotta di classe". In taglio basso spazio al mercato del Napoli: "Sudakov chiama il Napoli. La mezzala sogna la Serie A, ma lo Shakhtar alza il prezzo". Di spalla i verdetti dei quarti di Champions League: "Ancelotti manda a casa Guardiola". A centro pagina spazio alla Fiorentina: "Conference: la Viola gioca per Barone (18.45)".