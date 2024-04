CorSera - Ai punti avrebbe vinto il Napoli, ma la Roma non ha rubato il pari

Il Napoli non va oltre il pareggio in casa contro la Roma. Questa l'analisi fatta oggi in edicola dal Corriere della Sera

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non va oltre il pareggio in casa contro la Roma. Questa l'analisi fatta oggi in edicola dal Corriere della Sera: "Ai punti avrebbe vinto il Napoli ma non si può dire che la Roma abbia rubato il pareggio. Prendere gol al 39’ della ripresa, in debito di ossigeno e dentro uno stadio che aveva ritrovato la passione per i suoi calciatori, avrebbe steso un toro ma non il gruppo di De Rossi.

Il 2-2 è arrivato ancora una volta da azione da calcio d’angolo, ritornato la specialità della casa. Nel primo tempo l’unica vera occasione era nata con torre di Mancini per Pellegrini. Nel 2-2 è stato Ndicka a servire Abraham a un passo dalla porta. I corner, come i rigori, sono il regno di Dybala".