PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli, l'Europa ti aspetta"

"Calzona ha ancora sei partite per centrare la qualificazione: oggi cerca l'8ª vittoria fuori. Anche De Laurentiis in ritiro".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport dedica l'apertura con il pari in rimonta della Juventus: "Juve a metà. Buio e luce: 2-2 a Cagliari". A centro pagina spazio all'anticipo di oggi tra Empoli e Napoli: "Napoli, l'Europa ti aspetta. Calzona ha ancora sei partite per centrare la qualificazione: oggi cerca l'8ª vittoria fuori. Anche De Laurentiis in ritiro". Sempre a centro pagina le proteste della Roma per la data del recupero con l'Udinese: "Roma-Lega, è scontro".