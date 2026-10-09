Rientro nazionali a Castel Volturno: svelata la reazione di Allegri

L’accoglienza riservata da Massimiliano Allegri ai suoi giocatori a Castel Volturno, dopo lo sfogo negli spogliatoi di Firenze, è stata molto serena, contrariamente alle aspettative della squadra. Il quotidiano Il Mattino scrive: “Sono stati giorni sereni, le urla del Franchi sono, per adesso, messe da parte”. Il tecnico, infatti, non ha mostrato alcuna ossessione durante l’allenamento, e questo ha sorpreso il gruppo, che si aspettava un clima ben diverso al ritorno dalla sosta per le nazionali.

Nessuna furia, a differenza di Conte a Bologna

In molti, nello spogliatoio, immaginavano di trovare un allenatore furioso, come accadde undici mesi fa dopo lo sfogo di Antonio Conte a Bologna. Invece, almeno per il momento, i toni usati dopo l’1-1 con la Fiorentina, ma anche nell’intervallo della gara con il Bologna al Maradona, sono finiti in archivio. Allegri, dunque, ha scelto la strada della calma, mettendo da parte la tensione per concentrarsi sul lavoro quotidiano. Un atteggiamento che arriva alla vigilia di un tour de force impegnativo, a cominciare dalla sfida di domani con il Frosinone, e che potrebbe aiutare il gruppo a ritrovare serenità, equilibrio e fiducia dopo un avvio di stagione complicato.