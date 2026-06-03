Spalletti pensa ad un fedelissino: Juan Jesus può svincolarsi e andare alla Juve

Spalletti pensa ad un fedelissino: Juan Jesus può svincolarsi e andare alla JuveTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:50Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero starebbe valutando diversi profili per rinforzare il reparto arretrato

Juan Jesus potrebbe rappresentare una delle opportunità di mercato per la Juventus in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero starebbe valutando diversi profili per rinforzare il reparto arretrato, soprattutto in un contesto che potrebbe portare a importanti cambiamenti nella rosa. Il quotidiano evidenzia come la società sia al lavoro per trovare il giusto equilibrio tra esigenze tecniche e sostenibilità economica. In quest'ottica, oltre a nomi di primo piano come Kim Min-jae, emergono anche profili più accessibili ma di comprovata affidabilità.

Juventus, spunta l'idea Juan Jesus per la difesa

Come si legge sul Corriere dello Sport, "Lucio dà uno sguardo a Juan Jesus, in scadenza di contratto con il Napoli, sul quale c'è anche il Bologna". Una situazione che potrebbe trasformare il difensore brasiliano in una delle occasioni più interessanti del mercato estivo, considerando la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero.