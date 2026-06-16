Staff Allegri tra dubbi e certezze: ci saranno 5 fedelissimi, altri 4 sono in bilico

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Nello staff dovrebbero trovare spazio anche Claudio Filippi, responsabile dei preparatori dei portieri, e Maurizio Trombetta.

Massimiliano Allegri ha trovato l'accordo con il Napoli sulla base di un contratto biennale da 5 milioni di euro netti a stagione e porterà con sé diversi collaboratori storici. Tra questi ci sarà sicuramente Marco Landucci, vice allenatore di lunga data, oltre ad Aldo Dolcetti, collaboratore tecnico, e Simone Folletti, preparatore atletico.

Staff Allegri: i nomi in bilico per il Napoli

Nello staff dovrebbero trovare spazio anche Claudio Filippi, responsabile dei preparatori dei portieri, e Maurizio Trombetta. Restano invece da valutare le posizioni di altri collaboratori che hanno lavorato con Allegri nell'ultima esperienza al Milan, tra cui Bernardo Corradi, Francesco Magnanelli e gli osservatori Roberto Bosco ed Emilio Doveri.