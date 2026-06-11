Vergara, ipotesi cambio ruolo con Allegri: ecco dove potrebbe impiegarlo
Il Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Antonio Vergara, uno dei giovani più interessanti del panorama azzurro, rivelando come Massimiliano Allegri stia valutando per lui una nuova collocazione tattica. Dopo l'ottimo finale di stagione, il talento partenopeo potrebbe infatti essere impiegato con maggiore continuità da mezzala.
Secondo il quotidiano, il percorso di crescita del centrocampista è appena iniziato: "La lettura più corretta, insomma, sembra un'altra: Antonio dovrà consacrarsi con Allegri e potrà anche continuare a puntare alla Nazionale, alla rinascita del movimento, dopo aver partecipato a una delle famose cene di Gattuso".
Vergara, con Allegri potrebbe cambaire ruolo
L'ultima parte della stagione ha messo in luce tutta la sua duttilità: gol pesanti e la capacità di adattarsi da trequartista destro nel 3-4-2-1. Ora, però, con l'arrivo di Allegri potrebbe aprirsi un nuovo scenario tattico. Il Corriere dello Sport conclude infatti che "quest'anno potrebbe profilarsi una stagione da mezzala, si vedrà", lasciando intendere che il nuovo tecnico azzurro potrebbe costruire attorno a Vergara un ruolo ancora più centrale nel progetto del Napoli.
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