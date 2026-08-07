"Vlahovic e Lukaku, lasciano facendo entrambi autogol", l'editoriale di Calamai sui bomber

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Uno dei temi di questo inizio agosto è chi è, a oggi, la favorita per lo scudetto. Ne ha scritto per Tuttomercatoweb.com il giornalista Luca Calamai. Di seguito alcuni estratti: "E’ soltanto un gioco, sia chiaro. Tutti i grandi club hanno scritto “lavori in corso”. Sulla carta Inter e Napoli sembrano avere un qualcosa in più, Aspettando gli ultimi colpi penso che sarà Pio Esposito una delle figure che determinerà la stagione della squadra di Chivu. Lautaro e Thuram sono due certezze. Ma l’Inter ha bisogno di nuovi gol. Di freschezza nel reparto offensivo. Quella che può portare Pio. Sono curioso di vedere la seconda stagione di questo talento. Se Esposito compie un ulteriore salto di qualità allora vedo ancora l’Inter come la formazione di riferimento nella corsa allo scudetto. Intanto il reparto offensivo nerazzurro fatica ad andare a segno negli ultimi tempi. E a inizio campionato non ci saranno né Lautaro, né Thuram".

Un passaggio anche su due bomber che lasciano la Serie A

"Si avvia a concludersi nel peggiore dei modi l’avventura italiana di Vlahovic e Lukaku. Due grandi centravanti che hanno segnato due autogol in questo loro percorso conclusivo. Vlahovic non ha capito che la mano tesa di Spalletti poteva essere per lui l’ultima occasione per restare in un club importante a livello internazionale. Ha ascoltato chi gli raccontava sciocchezze, chi gli parlava di Real, di Bayern Monaco, di top club della Premier. Chissà cosa ha nel cuore ora che ha scoperto che nessuna grande società per il momento si è fatta avanti. Lukaku ha tradito l’amore del popolo partenopeo. Devo dire che Conte che lo voluto in tutti modi al Napoli stavolta ha sbagliato scelta. O magari è stato tradito da un giocatore che considera una certezza sotto tutti i punti di vista.