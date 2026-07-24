Dimaro, Manna ed un dibattito acceso durante l'allenamento: lungo colloquio con Sinicropi
C'è stato anche un confronto animato durante la seduta mattutina del Napoli nell'ottavo giorno di ritiro di Dimaro-Folgarida. Il direttore sportivo Giovanni Manna è apparso particolarmente nervoso a bordo campo mentre seguiva da vicino l'allenamento della squadra guidata da Massimiliano Allegri.
Confronto a bordo campo con Sinicropi
Nel corso della seduta mattutina, Manna si è intrattenuto in un lungo colloquio con il ds Antonio Sinicropi, confrontandosi su alcune situazioni mentre osservava il lavoro degli azzurri. Al momento non sono emersi dettagli sul contenuto della conversazione, ma l'atteggiamento del direttore sportivo non è passato inosservato agli osservatori presenti al campo di Dimaro, dove il Napoli continua la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali.
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