ADL-Trentino, clima teso: il rinnovo del ritiro a Dimaro è in bilico

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Le parole di De Laurentiis alimentano i dubbi sul futuro del ritiro del Napoli in Trentino.

Il matrimonio tra il Napoli e il Trentino potrebbe essere arrivato a un momento decisivo. Con l'accordo tra le parti ormai scaduto e ancora in attesa di un eventuale rinnovo, le dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis durante la visita allo store ufficiale del club, nei pressi del campo di Carciato, hanno acceso il dibattito. Come sottolinea Il Dolomiti, le parole del presidente azzurro sono state interpretate come un segnale tutt'altro che distensivo, alimentando i dubbi sul futuro del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida. Resta da capire se si tratti di una strategia negoziale o di un reale raffreddamento dei rapporti tra il club e il territorio.

Dalle battute sul palco al gelo istituzionale

Il clima si era già fatto delicato durante la presentazione ufficiale della squadra in piazza Madonna della Pace. Prima dell'intervento dei calciatori, il direttore della comunicazione del Napoli Nicola Lombardo aveva introdotto il sindaco di Dimaro-Folgarida Marco Panciera e l'amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini con una battuta che ha creato imbarazzo: "Parlate velocemente, perché francamente a loro non interessa niente di quello che dite". Un'uscita che, pur con toni ironici, non è stata particolarmente apprezzata e che, sommata alle successive dichiarazioni di De Laurentiis, avrebbe contribuito ad alimentare il malumore negli ambienti trentini. Per il momento non sono arrivate repliche ufficiali, ma il futuro della collaborazione tra il Napoli e il Trentino resta tutto da definire.