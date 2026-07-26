Foto Dimaro 2026 day 10, si rivede Beukema! Primo allenamento in ritiro

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Beukema ha effettuato alcuni giri di campo durante la seduta mattutina, riservata ai calciatori che non prenderanno parte all'amichevole

Arrivano segnali positivi da Dimaro-Folgarida per il Napoli. Nel decimo giorno di ritiro estivo si è rivisto al lavoro anche Sam Beukema, che finora non aveva mai preso parte alle sedute sul campo a causa dell'infortunio. Il difensore olandese ha svolto una parte del programma atletico previsto dallo staff, tornando così a respirare il clima del ritiro.

Lavoro personalizzato per Beukema, salta l'amichevole Napoli-Carrarese

Beukema ha effettuato alcuni giri di campo durante la seduta mattutina, riservata ai calciatori che non prenderanno parte all'amichevole del pomeriggio contro la Carrarese. Il centrale prosegue quindi il proprio percorso di recupero con l'obiettivo di ritrovare gradualmente la migliore condizione fisica.