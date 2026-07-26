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Dimaro day 10, il report della seduta mattutina: lavoro metabolico individuale

Dimaro day 10, il report della seduta mattutina: lavoro metabolico individuale
Oggi alle 14:00Ritiro Napoli
di Antonio Noto
Rifinitura a Dimaro prima della Carrarese: programma differenziato per i due gruppi.

Il Napoli prosegue la preparazione alla Ski.IT Arena di Dimaro-Folgarida in vista dell'amichevole contro la Carrarese, seconda e ultima amichevole in Val di Sole in programma oggi alle ore 18:00. La squadra di Massimiliano Allegri ha svolto una seduta mattutina differenziata, con un programma specifico studiato in base all'impiego previsto nella sfida del pomeriggio.

Il report ufficiale della SSCNapoli

"Gli azzurri proseguono la preparazione alla Ski.IT Arena di Dimaro. I calciatori, impegnati oggi alle 18:00 nell'amichevole contro la Carrarese, hanno svolto risveglio muscolare. Il resto del gruppo ha effettuato un lavoro metabolico individuale".