Foto Dimaro 2026 day 10, Gilmour continua il recupero: ancora lavoro differenziato

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Gilmour prosegue il recupero al ginocchio con lavoro differenziato a Dimaro.

Nel decimo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida, la seduta mattutina si svolge a ranghi ridotti. In programma, infatti, c'è l'amichevole delle 18 contro la Carrarese e sul campo lavorano soltanto i calciatori che non prenderanno parte alla sfida. Tra questi c'è anche Billy Gilmour, impegnato in un programma personalizzato per proseguire il recupero dall'infortunio al ginocchio destro.

Gilmour tra campo 2 e campo centrale con Cacciapuoti

Il centrocampista scozzese ha iniziato la seduta sul campo numero 2 insieme al preparatore Cacciapuoti, svolgendo un allenamento individuale. Successivamente si è spostato sul campo centrale, dove ha proseguito il lavoro differenziato con una serie di giri di campo e altre esercitazioni atletiche. Il percorso di recupero procede senza intoppi, con lo staff azzurro che continua a gestire con prudenza il suo rientro in gruppo. Di seguito gli scatti catturati dai nostri inviati in Val di Sole.