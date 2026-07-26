Foto Dimaro 2026 day 10, Lucca è già tornato in campo! Giri di campo per lui

vedi letture

Lorenzo Lucca è tornato a lavorare a Dimaro quattro giorni dopo lo stop rimediato nell'amichevole contro l'Arezzo di mercoledì scorso.

Buone notizie da Dimaro per il Napoli. A quattro giorni dall'infortunio riportato nell'amichevole contro l'Arezzo, Lorenzo Lucca è tornato a lavorare sul terreno di gioco. L'attaccante azzurro ha ripreso gradualmente l'attività, mostrando i primi segnali positivi nel percorso di recupero.

Giri di campo per Lorenzo Lucca

Nel corso della seduta mattutina, Lucca ha svolto alcuni giri di campo, proseguendo il programma personalizzato predisposto dallo staff medico e atletico. Il suo rientro rappresenta un passo avanti verso il completo recupero, anche se i tempi per il ritorno in gruppo saranno valutati nei prossimi giorni.