Foto Dimaro 2026 day 10, oltre a Gilmour in campo altri 6 azzurri: non parteciperanno all'amichevole

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Seduta mattutina dedicata ai calciatori che non saranno impiegati nel test del pomeriggio: prosegue il recupero di Gilmour.

Nella mattinata del decimo giorno di ritiro a Dimaro, il Napoli ha svolto una seduta di allenamento a ranghi ridotti in vista dell'amichevole del pomeriggio contro la Carrarese. Il lavoro è stato riservato esclusivamente ai calciatori che non prenderanno parte al test, con lo staff tecnico impegnato a gestire i carichi in vista della gara.

Gilmour ancora a parte, con lui sei azzurri

Sul campo si sono visti Billy Gilmour, che continua il proprio percorso di recupero, oltre a Gutierrez, Lindstrom, Iaccarino, Baridò, Pereyra e Garofalo. Tutti e cinque, dunque, non saranno a disposizione per l'amichevole contro la Carrarese, ultimo appuntamento del Napoli nel ritiro di Dimaro prima del trasferimento per la seconda fase della preparazione estiva.