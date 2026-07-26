Ufficiale
Napoli-Carrarese, il dato sugli spettatori: maggiore affluenza rispetto all'Arezzo
Ufficiale il dato sull'affluenza per la seconda amichevole del ritiro: Napoli-Carrarese ha superato il numero di presenze registrato contro l'Arezzo.
Cresce l'entusiasmo dei tifosi del Napoli a Dimaro Folgarida. Per l'amichevole di oggi contro la Carrarese, infatti, saranno 1.800 gli spettatori presenti sugli spalti del campo di Carciato, come certificato dal dato ufficiale diffuso dagli organizzatori.
Superato il dato della sfida con l'Arezzo
L'affluenza sarà dunque superiore rispetto alla prima uscita estiva degli azzurri. In occasione dell'amichevole contro l'Arezzo, infatti, gli spettatori erano stati 1.400. Un incremento di circa 400 presenze che conferma il crescente entusiasmo attorno alla squadra di Massimiliano Allegri negli ultimi giorni del ritiro in Val di Sole.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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