Il Napoli passa in vantaggio a metà primo tempo: assist di Vergara, gol di Hojlund
Al 23', esattamente a metà primo tempo, il Napoli mette la freccia sulla Carrarese e si porta in vantaggio. Lancio per Giovane, che appoggia a Vergara. Dal lato corto dell'area il classe 2003 mette al centro basso per Hojlund, per il quale il tap-in è facile facile.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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