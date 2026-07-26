Il Napoli passa in vantaggio a metà primo tempo: assist di Vergara, gol di Hojlund

Il Napoli passa in vantaggio a metà primo tempo: assist di Vergara, gol di Hojlund
Oggi alle 18:24Ritiro Napoli
di Pierpaolo Matrone

Al 23', esattamente a metà primo tempo, il Napoli mette la freccia sulla Carrarese e si porta in vantaggio. Lancio per Giovane, che appoggia a Vergara. Dal lato corto dell'area il classe 2003 mette al centro basso per Hojlund, per il quale il tap-in è facile facile.