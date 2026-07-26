Ufficiale Napoli-Carrarese, out Milinkovic-Savic! Febbre per il serbo, in totale 9 assenti

vedi letture

Napoli-Carrarese, ufficiali le formazioni: febbre per Milinkovic-Savic, assente anche Cheddira.

Sono state ufficializzate le formazioni di Napoli-Carrarese, seconda amichevole estiva degli azzurri nel ritiro di Dimaro-Folgarida. Massimiliano Allegri sceglie una difesa a quattro con Marianucci dal primo minuto al fianco di Rrahmani, mentre Di Lorenzo e Spinazzola presidiano le corsie laterali.

A centrocampo spazio a Lobotka in cabina di regia, affiancato da Anguissa e Vergara. In attacco sarà Rasmus Hojlund il riferimento centrale, supportato sugli esterni da Politano e Giovane. Tra gli assenti figurano Vanja Milinkovic-Savic, fermato da uno stato febbrile. Come già preventivato dalla mattinata, sono assenti anche Gutierrez, Alisson Santos, Lindstrom, Iaccarino, Baridò, Pereyra e Garofalo che erano presenti all'allenamento di oggi, riservato solo a chi non avrebbe disputato il test con i toscani.